Песков о заявлениях Тиллерсона про хакерские атаки: Это настоящая истерика

Москва, 12 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления о причастности РФ к хакерским атакам в Кремле считают полной глупостью. По его словам, многие из утверждений являются непроверенной информацией и фальсификацией.

Так, представитель Кремля напомнил, что Москва не раз категорически отрицала обвинения в свой адрес по этому поводу. Отвечая на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены заявлениями кандидата на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Тиллерсона о возможном ухудшении отношений двух стран и якобы хакерских атаках РФ на США, Песков отметил, что многие утверждения на этот счет «Россия считает фальшивкой и непрофессиональной информацией».

Пресс-секретарь заключил, что данная тема стала настоящей истерикой и, как известно, искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным — необходимо ждать, пока эта истерика прекратится.

Напомним, ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил газете «Известия», что доклад разведки США о предполагаемых хакерских атаках России на политические институты в Вашингтоне базируется на пяти фейках.