Последний пострадавший от «Боярышника» в Иркутске проведет остаток жизни в хосписе

Иркутск, 12 января. В Иркутской больнице №3 сейчас находится последний пострадавший от «Боярышника» — 58-летний Александр Б., передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пациент находится в вегетативном состоянии, то есть полностью парализован. Врачам удалось восстановить работу сердца и легких — дышит Александр самостоятельно. Но больше для больного ничего нельзя сделать – из-за отравления метанолом у мужчины произошла дисфункция полушарий мозга. Состояние стабильное.

Поскольку Александр остаток жизни проведет в таком состоянии, нет более смысла держать его в реанимации. Родственники отказались забирать мужчину домой, поэтому в пятницу его переведут в хоспис, где ему будет обеспечен пожизненный уход.

Александр Б. был доставлен в больницу в 1.45 ночи 19 декабря 2016 года машиной городской станции скорой помощи. Пока Александр еще мог говорить, он сообщил врачам, что купил «Боярышник» в ларьке на улице Ново-Ленино. Пил алкоголь с другом Сашей. Установить личность друга Саши не удалось.