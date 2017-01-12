Песков не считает «пакет Яровой» угрозой инновационному развитию мира

Москва, 12 января. Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает неаргументированным заявление экспертов американского Фонда информационных технологий и инноваций о том, что так называемый «пакет Яровой» якобы является «угрозой инновационному развитию».

Пресс-секретарь напомнил, что глава государства Владимир Путин поручил профильным ведомствам наладить контакты с операторами и обговорить все технические аспекты.

«Нужно дождаться какого-то экспертного вердикта, чтобы формировать уже какую-то позицию», — отметил Песков.

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