Песков рассказал, как Трамп сможет заслужить уважение Путина

Москва, 12 января. Избранный президент США Дональд Трамп, который хочет поладить с лидером России Владимиром Путиным, должен учесть, что уважение не бывает односторонним, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле обратили внимание, что Путин «четко и недвусмысленно демонстрирует» необходимость уважать партнеров России.

«Но это уважение может быт только взаимным, односторонним оно быть не может, — заметил Песков. — Поэтому, разумеется, взаимного уважения в российско-американских отношениях, с нашей точки зрения, должно быть гораздо больше».

Он напомнил также о заявлении Трампа о том, что тот хочет «поладить» с Путиным.

«Это не значит готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно и такого в Москве не ожидают, — заметил пресс-секретарь президента России. — Но вести диалог — это то, на что стоит надеяться и что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций».

Накануне Трамп пообещал быть жестким с Россией, но заявил, что надеется поладить с Путиным.