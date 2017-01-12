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Дата переговоров по Сирии в Астане официально не определена — Песков
Политика

Дата переговоров по Сирии в Астане официально не определена — Песков

Сегодня 14:08
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Дата переговоров по Сирии в Астане официально не определена — Песков

Москва, 12 января. Официального объявления даты переговоров в Астане по сирийскому вопросу пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Пескову в ходе встречи с журналистами был задан вопрос о том, действительно ли встреча в Астане может состояться 23 января. 

«Нет, пока официального объявления, окончательного, все- таки не было», — заявил Песков. 

Песков отметил, что Россия в Астане будет представлена «на экспертном уровне». Что же касается встречи на высшем уровне, то представитель Кремля заявил, что «сейчас невозможно об этом говорить», передает «Газета.Ru»

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#дмитрий песков
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