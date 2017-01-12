Российские банки прогнозируют рост краж денег с карт в 2017 году

Москва, 12 января. Российские банки предупреждают клиентов о росте краж с пластиковых карт.

Как прогнозируют эксперты компании Zecurion, которая занимается обеспечением безопасности дистанционного банковского обслуживания, в 2017 году объемы краж с банковских карт могут вырасти на 30%.

Как пишет газета «Известия», причина этого кроется в неспособности россиян систематически соблюдать элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.

Напомним, в 2016 году количество краж с банковских карт через интернет по вине владельцев счетов достигло 107 тысяч. Это на 78% больше, чем было в 2014 году.