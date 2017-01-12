Уральские ученые нашли в Иране 12 кг метеоритов, схожих с марсианскими

Екатеринбург, 12 января. В Екатеринбург доставлены 12-14 кг возможных метеоритов, которые специалисты Уральского федерального университета обнаружили в Иране.

«Мы с ребятами уверены, что 80% найденного вещества действительно метеориты», — отметил руководитель поисковой группы, инженер-исследователь Александр Пастухович.

Он добавил, что образцы были найдены в иранской пустыне Лут. По его мнению, они схожи с железными метеоритами, которые были обнаружены на Марсе. Общий вес находок составляет порядка 12-14 кг.

Ранее уфологи выяснили, что Землю опутывает сеть порталов, открывающих путь в параллельные реальности.