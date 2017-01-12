Палач ИГ «Джихади Джек» довел родителей до скамьи подсудимых в Великобритании

Лондон, 12 января. Родители Джека Леттса, первого белого британца, присоединившегося к «Исламскому государству» и ставшего палачом по прозвищу «Джихади Джек», отправятся в ближайшее время под суд. Британская Фемида не простила им того, что они финансово поддерживали сына после того, как он уехал в Ирак.

Ставший террористом британец получил от родителей денежных переводов на сотни фунтов в сентябре 2015 — январе 2016. Правоохранительные органы Великобритании рассматривают данные переводы как финансирование международного терроризма. Муж и жена из Оксфорда настаивают на том, что не знали, кем является их сын, когда отправляли ему деньги — однако известно, что мать отправляла «Джихади Джеку» деньги даже после того, как узнала, что он террорист зловещего «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ).

Как отмечает Daily Mail, родители «Джихади Джека» — люди совершенно мирных профессий, которые растили сына в полном комфорте. Друзья семейной пары из Оксфорда провели в Лондоне небольшой митинг в поддержку родителей известного террориста.