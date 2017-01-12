Россия расценивает как угрозу размещение танков США в Польше — Песков

Москва, 12 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение на территории Польши бронетехники и танков США в России расценивается как угроза.

По словам представителя Кремля, любое государство будет негативно воспринимать наращивание иностранного военного присутствия у своих границ, Россия также придерживается аналогичной позиции.

«Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — сказал пресс-секретарь главы государства в интервью журналистам.

Отметим, что наращивание сил Североатлантического союза в Восточной Европе не остается без внимания российского министерства обороны. «Россия будет вынуждена принимать ответные оборонительные меры», — заявлял ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу.