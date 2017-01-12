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Оформление передачи Исаакиевского собора РПЦ не может быть осуществлено законодательно
Общество

Оформление передачи Исаакиевского собора РПЦ не может быть осуществлено законодательно

Сегодня 13:47
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Оформление передачи Исаакиевского собора РПЦ не может быть осуществлено законодательно

Санкт-Петербург, 12 января. В Санкт-Петербургской епархии обсуждают вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. На мероприятии присутствуют представители городских властей и духовные лица.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов сообщил, что передача собора пока не может быть осуществлена: нет документальной процедуры передачи музейных ценностей, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По словам Мокрецова, при передаче собора РПЦ должны быть соблюдены все законодательные моменты, и одним из главных остается вопрос содержания музейных ценностей.

То есть процесс передачи ставит перед участниками вопрос, кто будет за них отвечать. Существует Федеральный закон №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Он гласит, что если в здании, передаваемом церкви, расположен музей, то еще до момента передачи музею должно быть предоставлено помещение, куда впоследствии смогут переехать музейные ценности. По словам Мокрецова, в данном случае музейные ценности останутся внутри Исаакиевского собора.

«Пока не будет решен документально вопрос о музейных ценностях, передача не может быть осуществлена», — сказал вице-губернатор.

Он напомнил: «На данный момент объект содержится за счет казны и остается в собственности Санкт-Петербурга». Судя по всему, федеральным властям теперь предстоит придумать какой-то иной механизм, который позволит осуществить передачу согласно букве закона.

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Евгения Авраменко
#михаил мокрецов
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