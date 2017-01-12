FAN-TV Лента новостей
Епископ Тихон объяснил, почему РПЦ попросила передать ей Исаакиевский собор
Общество

Епископ Тихон объяснил, почему РПЦ попросила передать ей Исаакиевский собор

Сегодня 13:50
52

Епископ Тихон объяснил, почему РПЦ попросила передать ей Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 12 января. Архиерей Русской православной церкви епископ Тихон объяснил, почему РПЦ попросила передать ей Исаакиевский собор. Полноценная жизнь Исаакиевского собора как храма является главной целью Церкви, подчеркнул он.

«Зачем этот собор нужен церкви? Все императоры, а также тысячи архитекторов, скульпторов, простых людей — все строили этот храм, именно как храм. Когда нам предлагают считать это музеем и решиться на то, что пусть он так и остается, а храм будет малой составляющей частью, мы с этим не можем согласиться. Мы не можем отказаться от этого. Полноценная жизнь Исаакиевского собора как храма — наша цель», — заявил архиерей.

При этом он отметил, что РПЦ будет организовывать экскурсии, выставки и научные исследования. «Ресурсы духовных академий и православных институтов будут подключены к этой деятельности. Открывается простор для научной деятельности», — убежден он. Кроме того, Тихон особо подчеркнул, что он не располагает сведениями ни об одном случае, когда кого-то не пускали в храм в силу конфессиональных или национальных причин. «Никаких подобных ограничений не будет. Будет ограничен вход во время божественной литургии в центральной части храма, но это есть во всех храмах и монастырях», — пояснил священнослужитель.

Отдельно Тихон прокомментировал заявления о том, что Исаакий не принадлежал РПЦ до революции, заметив, что тогда церковь не была собственником многих храмов.  «Она была частью государства, а храмы были государственной собственностью. В Италии все храмы и соборы принадлежат церкви, во Франции — государству, но переданы в исключительное пользование церкви. А Кельнский собор принадлежит Кельнскому собору», — добавил он.

Коснулся архиерей и вопроса о содержании собора. «Это действительно проблема. На примере Сретенского монастыря, там есть старинные охраняемые государством фрески. Он содержится РПЦ, государство за 24 года помогло единожды. Такой принцип содержания будет и в Исаакиевском соборе. Доля содержания между РПЦ и государством будет известна уже после передачи, но львиная доля ляжет на плечи самого собора», — заключил Тихон.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

Сегодня 13:51
39

Сирия сегодня: засада для ИГ в Алеппо, ВКС РФ и ложь FoxNews

Сегодня 13:39
106

Старый Новый год — 2017: когда отмечают, история, традиции и гадания, поздравления для SMS

Сегодня 13:03
227

Сирия новости 12 января 2017 12.30: САА уничтожила конвой ИГ в Алеппо, боевики оппозиции стреляют по детям в Идлибе

Сегодня 12:30
378

Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

Сегодня 12:01
835
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

13:51

Епископ Тихон объяснил, почему РПЦ попросила передать ей Исаакиевский собор

13:50

Оформление передачи Исаакиевского собора РПЦ не может быть осуществлено законодательно

13:47

Шойгу обозначил перспективы ракет «Калибр»

13:44

Опыт Сирии даст развитие производству высокотехнологичного оружия — Рогозин

13:41

Путин и Назарбаев обсудили переговоры по Сирии в Астане

13:40

Бойцы ЗВО вместе с МЧС России потушили «пожар» на военном объекте

13:40

Сирия сегодня: засада для ИГ в Алеппо, ВКС РФ и ложь FoxNews

13:39

Дорожные знаки в Москве начнут уменьшаться к концу января

13:37

Доступ в Исаакий не будет ограничен после передачи РПЦ — Легойда

13:36

Звезда «Реальных пацанов» покалечился в ДТП в Таиланде

13:34

Мокрецов объяснил, почему Исаакий отдадут РПЦ

13:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare
Читать
Закрыть