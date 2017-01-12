Санкт-Петербург, 12 января. Архиерей Русской православной церкви епископ Тихон объяснил, почему РПЦ попросила передать ей Исаакиевский собор. Полноценная жизнь Исаакиевского собора как храма является главной целью Церкви, подчеркнул он.

«Зачем этот собор нужен церкви? Все императоры, а также тысячи архитекторов, скульпторов, простых людей — все строили этот храм, именно как храм. Когда нам предлагают считать это музеем и решиться на то, что пусть он так и остается, а храм будет малой составляющей частью, мы с этим не можем согласиться. Мы не можем отказаться от этого. Полноценная жизнь Исаакиевского собора как храма — наша цель», — заявил архиерей.

При этом он отметил, что РПЦ будет организовывать экскурсии, выставки и научные исследования. «Ресурсы духовных академий и православных институтов будут подключены к этой деятельности. Открывается простор для научной деятельности», — убежден он. Кроме того, Тихон особо подчеркнул, что он не располагает сведениями ни об одном случае, когда кого-то не пускали в храм в силу конфессиональных или национальных причин. «Никаких подобных ограничений не будет. Будет ограничен вход во время божественной литургии в центральной части храма, но это есть во всех храмах и монастырях», — пояснил священнослужитель.

Отдельно Тихон прокомментировал заявления о том, что Исаакий не принадлежал РПЦ до революции, заметив, что тогда церковь не была собственником многих храмов. «Она была частью государства, а храмы были государственной собственностью. В Италии все храмы и соборы принадлежат церкви, во Франции — государству, но переданы в исключительное пользование церкви. А Кельнский собор принадлежит Кельнскому собору», — добавил он.

Коснулся архиерей и вопроса о содержании собора. «Это действительно проблема. На примере Сретенского монастыря, там есть старинные охраняемые государством фрески. Он содержится РПЦ, государство за 24 года помогло единожды. Такой принцип содержания будет и в Исаакиевском соборе. Доля содержания между РПЦ и государством будет известна уже после передачи, но львиная доля ляжет на плечи самого собора», — заключил Тихон.