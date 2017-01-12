Бойцы ВДВ осваивают новейшие боевые машины БМД-4М

Рязань, 12 декабря. На полигоне Дубровичи военнослужащие Воздушно-десантных войск сдают зачеты по боевой подготовке на новейших машинах БМД-4М.

Новые боевые машины десанта поступили на вооружение ВДВ чуть меньше месяца назад. В течение недели бойцам предстоит отработать взаимодействие отделений в решении боевых задач, после чего экипажи приступят к стрельбам. Сейчас все тактические группы подразделения ВДВ полностью укомплектованы БМД-4М, которые почти в три раза превосходят по своим ТТХ и огневой мощи все аналогичные отечественные и зарубежные образцы вооружения. Машина имеет повышенную степень защиты от стрелкового оружия и от воздействия противотанковых мин.