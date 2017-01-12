Стало известно, когда российский авторынок вернется к росту

Москва, 12 января. Продажи легковых автомобилей на территории Российской Федерации в 2016 году упали сразу на 11%. Такими данными в четверг поделился председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер.

Согласно предварительным данным, среди стран Европы Россия заняла пятое место по объему авторынка (речь идет о 1,42 миллиона единиц техники). При этом эксперты АЕБ рассчитывают на то, что в 2017 году продажи машин в РФ вырастут на 4%.

Как ранее сообщала Газета.Ru, руководство концерна Audi приняло решение приостановить поставки в Россию шести моделей автомобилей.

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