Ученые рассказали о шести жизнях клеток, наводящих порядок в голове

Москва, 12 января. Клетки мозга, отвечающие за «порядок» и «поедание нарушителей» в головном мозге человека, выяснили ученые из Университета Саутгемптона. Изучение жизненного цикла данных клеток позволит помочь пациентам с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными расстройствами.

Предметом исследования стала микроглия — сообщество глиальных клеток центральной нервной системы. Это фагоциты, клетки, поглощающие и уничтожающие инфекционные агенты и разрушающие поврежденные нервные клетки. Они сканируют мозг и устраняют неполадки. У этих клеток, как выяснили ученые, есть шесть циклов обновления в течение жизни человека. Еще предстоит узнать о том, как эти клетки взаимодействуют между собой и регулируют функции других клеток мозга.

Также стало известно, как сообщает «Индикатор», что исследователи из Медицинской школы университета Дьюка изучили структуру белка MurJ, который необходим для строительства клеточных стенок бактерий. Авторы работы, опубликованной в журнале Nature Structural and Molecular Biology, надеются, что она поможет при создании эффективных антибиотиков.