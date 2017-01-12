Звезда «Реальных пацанов» покалечился в ДТП в Таиланде

Москва, 12 января. Актер Антон Богданов, сыгравший одного из главных героев в сериале «Реальные пацаны», попал в ДТП во время отдыха в Таиланде. Об этом сам артист рассказал в своем Instagram.

Он выложил фотографию с перебинтованными ногой и рукой. На снимке Богданов стоит на костылях рядом с мотоциклом. Под своим фото актер написал, что в аварии виноват местный житель, не включивший поворотник при маневре.

Напомним, 32-летний Богданов также знаком российскому зрителю по фильмам «Джентльмены, удачи!», «Елки 3» и «Елки 1914».