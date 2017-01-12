Санкт-Петербург, 12 января. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, как будет организована музейная деятельность Исаакиевского собора после передачи его РПЦ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что происходит по сути? То, что создано как храм, становится храмом. Это соответствует норме и соответствует не только российским законам, но и международному праву. Новодевичий, Соловецкий монастыри — тоже в Юнеско, и тоже были переданы церкви», — заявил он.

Музейная деятельность Исаакия, по его словам, будет продолжена и расширена. «Это то самое изменение, которое станет заметно жителям и гостям Петербурга. Никто не собирается ограничивать доступ. Никто взимать плату за вход в храм не будет. Оплата будет уже за экскурсионную деятельность», — добавил он.

В ответ на вопрос, справится ли церковь с новыми обязательствами? Легойда заметил, что от страхов надо избавляться. «Оснований для таких сомнений нет. Конкретный опыт у церкви уже имеется. Сложности будут, но где их нет? Задачи надо решать», — подчеркнул он.