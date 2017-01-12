FAN-TV Лента новостей
Доступ в Исаакий не будет ограничен после передачи РПЦ — Легойда
Общество

Доступ в Исаакий не будет ограничен после передачи РПЦ — Легойда

Сегодня 13:36
45

Доступ в Исаакий не будет ограничен после передачи РПЦ — Легойда

Санкт-Петербург, 12 января. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, как будет организована музейная деятельность Исаакиевского собора после передачи его РПЦ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что происходит по сути? То, что создано как храм, становится храмом. Это соответствует норме и соответствует не только российским законам, но и международному праву. Новодевичий, Соловецкий монастыри — тоже в Юнеско, и тоже были переданы церкви», — заявил он.

Музейная деятельность Исаакия, по его словам, будет продолжена и расширена. «Это то самое изменение, которое станет заметно жителям и гостям Петербурга. Никто не собирается ограничивать доступ. Никто взимать плату за вход в храм не будет. Оплата будет уже за экскурсионную деятельность», — добавил он.

В ответ на вопрос, справится ли церковь с новыми обязательствами? Легойда заметил, что от страхов надо избавляться. «Оснований для таких сомнений нет. Конкретный опыт у церкви уже имеется. Сложности будут, но где их нет? Задачи надо решать», — подчеркнул он.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Старый Новый год — 2017: когда отмечают, история, традиции и гадания, поздравления для SMS

Сегодня 13:03
174

Сирия новости 12 января 2017 12.30: САА уничтожила конвой ИГ в Алеппо, боевики оппозиции стреляют по детям в Идлибе

Сегодня 12:30
324

Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

Сегодня 12:01
760

Доигралась: как Киев хочет использовать Донбасс против Савченко

Сегодня 11:49
620

Человек года-2017: Прогноз Романа Носикова

Сегодня 11:46
195
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дорожные знаки в Москве начнут уменьшаться к концу января

13:37

Доступ в Исаакий не будет ограничен после передачи РПЦ — Легойда

13:36

Звезда «Реальных пацанов» покалечился в ДТП в Таиланде

13:34

Мокрецов объяснил, почему Исаакий отдадут РПЦ

13:29

Глава Минтруда отреагировал на предложение увеличить рабочий день для курильщиков

13:28

Семья погибшего на Камчатке юноши оставила сообщение автоледи, не пустившей скорую

13:25

Два человека погибли в тройном ДТП под Ростовом

13:23

Захарова пошутила над титулом «лидер секса» рядом со своим фото

13:20

Полиция задержала безработную москвичку, стащившую из фургона почти 50 кг сыра

13:17

Пропагандистская утка: Минобороны ответило на слухи об увеличении группировки ВКС РФ в Сирии

13:16

Древние укры атакуют: зачем Киеву рейдерский захват Ильи Муромца

13:12

Пресс-конференция, посвященная передаче Исаакия РПЦ, вызвала ажиотаж у СМИ

13:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дорожные знаки в Москве начнут уменьшаться к концу января
Читать
Закрыть