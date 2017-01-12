Новые антироссийские санкции США никак не помешают строительству газопровода «Северный поток-2»

Москва, 12 января. Новые санкции, которые готовят сенаторы США, не смогут помешать реализации проекта «Северный поток-2». Об этом в четверг заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков во время встречи с журналистами в кулуарах Гайдаровского форума.

«Нет. Это коммерческий проект. По сути, он одобрен немецкой стороной, многими другими. Пока, вроде, нет особых опасений», — отметил он.

Напомним, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода в Европу в обход Украины. Ожидается, что после введения газопровода в действия потребность в украинском транзите отпадет. Ранее группа американских сенаторов предложила ввести санкции против инвесторов, которые вкладывают деньги в российские компании по добыче полезных ископаемых.