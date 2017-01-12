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Мокрецов объяснил, почему Исаакий отдадут РПЦ
Общество

Мокрецов объяснил, почему Исаакий отдадут РПЦ

Сегодня 13:29
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Мокрецов объяснил, почему Исаакий отдадут РПЦ

Санкт-Петербург, 12 января. Здание Исаакиевского собора будет передано в безвозмездное пользование Московской патриархии РПЦ по просьбе патриарха Кирилла к губернатору Георгию Полтавченко. Юридический статус не меняется, Санкт-Петербург остается собственником здания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов.

«Все права и ответственность собственника остаются за городом, соответственно, должны следить за надлежащим состоянием собора. В том числе, нести расходы по его состоянию», — подчеркнул он.

Мокрецов также уточнил, что план передачи подготовлен на основе передачи Сампсониевского собора. Будет заключен договор о сохранности музейных фондов. Он будет расторгнут, если новый собственник не  будет с этим справляться. «Без договора передача здания невозможна. Подтвердит оформление документа Министерство культуры», — заключил он.

Напомним, 10 января стало известно, что Исаакиевский собор в Петербурге будет возвращен РПЦ в безвозмездное пользование. Вопрос был решен по договоренности губернатора Георгия Полтавченко с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. При этом собор сохранит музейные функции.

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Алексей Громов
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Дорожные знаки в Москве начнут уменьшаться к концу января
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