Более 40 самолетов и вертолетов вернутся из Сирии вместе с «Адмиралом Кузнецовым»

Москва, 12 января. Более 40 летательных аппаратов возвращаются в пункт постоянного базирования вместе с корабельной авианосной ударной группой Северного флота из Средиземного моря. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские корабли и летательные аппараты возвращаются в пункт постоянного базирования Североморск из Средиземного моря с 6 января. В состав группы входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, которые использовались для нанесения ударов по террористическим группировкам в Сирии, уточнил Конашенков.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», корабельная группа, в состав которой входили тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», покинула Североморск 15 октября 2016 года. Спустя месяц впервые в истории в бою была применена авиация «Адмирала Кузнецова».