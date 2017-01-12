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Семья погибшего на Камчатке юноши оставила сообщение автоледи, не пустившей скорую
Происшествия

Семья погибшего на Камчатке юноши оставила сообщение автоледи, не пустившей скорую

Сегодня 13:25
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Семья погибшего на Камчатке юноши оставила сообщение автоледи, не пустившей скорую

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Семья погибшего на Камчатке юноши оставила сообщение для автохамов, которые отказались уступать дорогу машине скорой помощи, спешившей к умирающему.

«Хочу сообщить вам, что мальчик умер, скорая не успела. Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но! Хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь. Бог вам судья!» — говорится в сообщении, которое распространили в социальных сетях родственники молодого человека.

По словам главврача Петропавловск-Камчатской городской станции скорой медицинской помощи Игоря Байкалова, бригада скорой помощи действовала по инструкции. Когда мужчина и женщина на иномарке перегородили им дорогу, они сразу же сообщили об инциденте старшему смены и вызвали наряд ППС, который в итоге и заставил автохамов убрать машину с дороги. Водитель кареты скорой помощи написал заявление в полицию. В настоящий момент Следственный комитет проводит доследственную проверку.

При этом Байкалов подчеркнул, что врачи не могли бросить машину и идти пешком, поскольку в этом случае их жизнь могла подвергнуться опасности.

«Нас спрашивают, почему врач и фельдшер не пошли к пациенту пешком? У нас за прошлый год в Петропавловске было не менее 10 нападений на врачей скорой. Кто знает, что на уме у человека, который бросается с угрозами на капот машины? Пьяный он или под действием наркотиков?»  —  цитирует врача агентство «Камчатка-Информ».

Ранее сообщалось, что 21-летний пациент умер на Камчатке из-за того, что водитель иномарки отказался пропускать врачей скорой помощи. Видео инцидента уже появилось в Сети.

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Геннадий Плющев
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