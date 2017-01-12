Москва, 12 января. Полученный в Сирии опыт требует перехода на высокотехнологичное оружие, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин во время торжественного заседания, посвященного 295-летию прокуратуры страны.

Рогозин констатировал, что в России завершается работа по подготовке новой стратегии развития космической отрасли. По его словам, со следующего года начнется работа в рамках новой программы вооружения.

«Боевой опыт, приобретенный в Сирии, сегодня заставляет промышленность переходить к созданию высокотехнологичных систем, в том числе и роботизированных систем, — обратил внимание вице-премьер. — Это еще более наукоемкая промышленность, это еще новые инвестиции в перевооружение промышленности».

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