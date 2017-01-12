Сирия сегодня: засада для ИГ в Алеппо, ВКС РФ и ложь FoxNews

Сирия, 12 января. Ракетный батальон САА разгромил конвой с боевиками ИГИЛ близ Аль-Баба, Конашенков раскритиковал заявление FoxNews, Турция в шоке от поведения США. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Российская группировка в Сирии

Россия сокращает свое присутствие в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отвечая на сообщение американского телеканала FoxNews о якобы усилении российской военной группировки РФ в Сирийской Арабской Республике. Конашенков напомнил, что поручение сократить группировки российских войск в САР дал президент РФ Владимир Путин.

Конашенков добавил, что в пункт постоянного базирования в Североморске с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота. В ее состав входил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 единиц летательных аппаратов, принимавших участие в операции против международных террористических группировок. Конашенков отметил, что FoxNews, как и остальные СМИ, сообщал о том, что Россия сокращает свое присутствие в Сирии.

Известно, что в РФ с авиабазы «Хмеймим» уже прибыли шесть бомбардировщиков Су-24

Турция vs США

Резкая критика в адрес центрального командования ВС США (CENTCOM — прим. ред.) прозвучала из уст пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына. Ранее CENTCOM разместило в своем Twitter заявление от имени Сирийских демократических сил (SDF), где было сказано, что коалиция не связана с террористами Рабочей партии Курдистана (РПК). «Это шутка или в CENTCOM лишились разума? Неужели вы верите в это? США должны прекратить пытаться узаконить террористические группировки», — написал Калын в своем Twitter.

Турецкая сторона тесно связывает SDF, чью основу составляют курдские бойцы, с запрещенной в стране РПК, признанной террористической организацией.

Засада для ИГИЛ

Сирийские правительственные устроили засаду конвою боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая группировка запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) десятки радикалов были ликвидированы, сообщает AMN News. По данным информагентства, это была тяжелая ночь для террористов ИГ в восточном Алеппо благодаря сирийским войскам, выпустившим по вооруженным группировкам ракеты.

«Исламское государство» пытается укрепить свои позиции в городе Аль-Баб, расположенном в провинции Алеппо, в особенности речь идет о районе равнины Дейр-Хафер. Когда отрады САА нагнали конвой, боевики направлялись через деревню Умм-Аль-Мари, к югу от Дейр-Хафер. Военный источник сообщил, что ракетный батальон САА точными ударами уничтожил пять автомобилей, перевозящих подкрепление ИГИЛ. Известно, что деревня Умм Аль-Мари находится в 3 км от позиций сирийской армии.