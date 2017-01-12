FAN-TV Лента новостей
Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare
Весь мир

Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

Сегодня 13:51
44

Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял постановление, которое начинает процесс отмены программы обязательного медицинского страхования, введенной во время правления уходящего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и получившей в честь главы государства неофициальное название Obamacare. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим аналитиком о причинах отмены программы в области здравоохранения.

За постановление об отмене Obamacare свой голос отдал 51 сенатор, против выступили 48. На данный момент законодательная мера была передана на рассмотрение представителей американского конгресса, которые в свою очередь, скорее всего, проведут по ней голосование уже на этой неделе.

Читайте также: Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

«В течение всего президентства Барака Обамы критика проведенной им реформы здравоохранения, известной как Obamacare (дословно — «забота Обамы»), была своего рода одним из символов веры для Республиканской партии. На всех мало-мальски значимых площадках, не говоря уже о предвыборных дебатах, республиканцы говорили не просто о недостатках Obamacare, а о том, что эта реформа была полнейшим провалом, сделавшем жизнь миллионов и миллионов американцев существенно хуже, а получение минимальной медицинской помощи — дороже. Вопрос об Obamacare приобрел настолько религиозный, даже не идеологический, характер, что обе партии даже не пытались обсудить свои разногласия по этому вопросу по существу. Здесь было: либо ты с нами, либо против нас. При этом Демократическая партия оценивала реформы здравоохранения Обамы как практически идеальные, позволившие 20 или даже 30 миллионам американцев с низкими доходами получить так необходимую им медицинскую помощь. И Хиллари Клинтон, и Берни Сандерс во время кампании перед партийными праймериз яростно спорили по многим вопросам, но в отношении Obamacare они были абсолютно единодушны», — пояснил для ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

Эксперт напомнил, что во время своей предвыборной кампании республиканский кандидат Дональд Трамп обещал, что одним из первых его решений на посту президента США будет «отменить и заменить» Obamacare. Сенаторы-республиканцы, как мы видим, решили ускорить этот процесс, хотя перевес в голосовании по данному вопросу составил всего три голоса (51:48).

«Некоторые однопартийцы Трампа проголосовали против незамедлительной отмены реформ Обамы, однако мотивировали это тем, что сначала нужно точно проработать, что американцы получат взамен и как новая система здравоохранения будет внедряться в практику, а уже затем отменять Obamacare. Следует помнить, что новый американских президент грозился отменить до 70% решений, принятых его предшественником, поэтому в ближайшие недели и месяцы мы, очевидно, станем свидетелями еще многих баталий между демократами и республиканцами. Последние имеют на сегодняшний день большинство в обеих палатах конгресса, поэтому результат многих предстоящих битв известен заранее. Более того, если во время предвыборной кампании отношения Дональда Трампа даже с собственными однопартийцами зачастую складывались из рук вон плохо, то теперь, когда он избран президентом, есть надежда на то, что у Трампа получится наладить конструктивную работу с Республиканской партией в конгрессе. В перспективе это сможет помочь смягчению антироссийской линии консервативного истеблишмента», — считает Станислав Бышок.

Как ранее писали Известия, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал республиканцев как можно быстрее решить вопрос с немедленной отменой и заменой Obamacare в стране.

комментарии
Илья Муромский
#барак обама #дональд трамп #станислав бышок
Новости партнеров
Эксклюзив

Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

Сегодня 13:51
39

Сирия сегодня: засада для ИГ в Алеппо, ВКС РФ и ложь FoxNews

Сегодня 13:39
106

Старый Новый год — 2017: когда отмечают, история, традиции и гадания, поздравления для SMS

Сегодня 13:03
227

Сирия новости 12 января 2017 12.30: САА уничтожила конвой ИГ в Алеппо, боевики оппозиции стреляют по детям в Идлибе

Сегодня 12:30
378

Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

Сегодня 12:01
835
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

13:51

Епископ Тихон объяснил, почему РПЦ попросила передать ей Исаакиевский собор

13:50

Оформление передачи Исаакиевского собора РПЦ не может быть осуществлено законодательно

13:47

Шойгу обозначил перспективы ракет «Калибр»

13:44

Опыт Сирии даст развитие производству высокотехнологичного оружия — Рогозин

13:41

Путин и Назарбаев обсудили переговоры по Сирии в Астане

13:40

Бойцы ЗВО вместе с МЧС России потушили «пожар» на военном объекте

13:40

Сирия сегодня: засада для ИГ в Алеппо, ВКС РФ и ложь FoxNews

13:39

Дорожные знаки в Москве начнут уменьшаться к концу января

13:37

Доступ в Исаакий не будет ограничен после передачи РПЦ — Легойда

13:36

Звезда «Реальных пацанов» покалечился в ДТП в Таиланде

13:34

Мокрецов объяснил, почему Исаакий отдадут РПЦ

13:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Епископ Тихон объяснил, почему РПЦ попросила передать ей Исаакиевский собор
Читать
Закрыть