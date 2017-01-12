Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял постановление, которое начинает процесс отмены программы обязательного медицинского страхования, введенной во время правления уходящего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и получившей в честь главы государства неофициальное название Obamacare. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим аналитиком о причинах отмены программы в области здравоохранения.

За постановление об отмене Obamacare свой голос отдал 51 сенатор, против выступили 48. На данный момент законодательная мера была передана на рассмотрение представителей американского конгресса, которые в свою очередь, скорее всего, проведут по ней голосование уже на этой неделе.

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«В течение всего президентства Барака Обамы критика проведенной им реформы здравоохранения, известной как Obamacare (дословно — «забота Обамы»), была своего рода одним из символов веры для Республиканской партии. На всех мало-мальски значимых площадках, не говоря уже о предвыборных дебатах, республиканцы говорили не просто о недостатках Obamacare, а о том, что эта реформа была полнейшим провалом, сделавшем жизнь миллионов и миллионов американцев существенно хуже, а получение минимальной медицинской помощи — дороже. Вопрос об Obamacare приобрел настолько религиозный, даже не идеологический, характер, что обе партии даже не пытались обсудить свои разногласия по этому вопросу по существу. Здесь было: либо ты с нами, либо против нас. При этом Демократическая партия оценивала реформы здравоохранения Обамы как практически идеальные, позволившие 20 или даже 30 миллионам американцев с низкими доходами получить так необходимую им медицинскую помощь. И Хиллари Клинтон, и Берни Сандерс во время кампании перед партийными праймериз яростно спорили по многим вопросам, но в отношении Obamacare они были абсолютно единодушны», — пояснил для ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Эксперт напомнил, что во время своей предвыборной кампании республиканский кандидат Дональд Трамп обещал, что одним из первых его решений на посту президента США будет «отменить и заменить» Obamacare. Сенаторы-республиканцы, как мы видим, решили ускорить этот процесс, хотя перевес в голосовании по данному вопросу составил всего три голоса (51:48).

«Некоторые однопартийцы Трампа проголосовали против незамедлительной отмены реформ Обамы, однако мотивировали это тем, что сначала нужно точно проработать, что американцы получат взамен и как новая система здравоохранения будет внедряться в практику, а уже затем отменять Obamacare. Следует помнить, что новый американских президент грозился отменить до 70% решений, принятых его предшественником, поэтому в ближайшие недели и месяцы мы, очевидно, станем свидетелями еще многих баталий между демократами и республиканцами. Последние имеют на сегодняшний день большинство в обеих палатах конгресса, поэтому результат многих предстоящих битв известен заранее. Более того, если во время предвыборной кампании отношения Дональда Трампа даже с собственными однопартийцами зачастую складывались из рук вон плохо, то теперь, когда он избран президентом, есть надежда на то, что у Трампа получится наладить конструктивную работу с Республиканской партией в конгрессе. В перспективе это сможет помочь смягчению антироссийской линии консервативного истеблишмента», — считает Станислав Бышок.

Как ранее писали Известия, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал республиканцев как можно быстрее решить вопрос с немедленной отменой и заменой Obamacare в стране.