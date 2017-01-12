Новости Новороссии: Киев может невольно «подарить» ЛНР и ДНР суверенитет, 5 часов огня ВСУ в Зайцево

Новороссия, 12 января. Киев, продолжая нарушать условия минских соглашений, может спровоцировать признание Россией независимости республик Донбасса. Украинские силовики на протяжении пяти часов вели огонь по Зайцево. Окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки подверглись обстрелам из запрещенных орудий ВСУ.

Киевские силовики не перестают обстреливать ДФС

Как сообщили в пресс-центре министерства строительства и ЖКХ Донецкой народной республики, энергетики ДНР обратились к представителям ОБСЕ с просьбой обеспечить режим без огня для проведения работ по восстановлению энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции, ранее обесточенной обстрелами со стороны ВСУ.

Согласно информации предприятия «Вода Донбасса», полностью или частично нарушена подача воды в восемь населенных пунктов в регионе. Бригады энергетиков республики готовы начать восстановительные работы, однако непрекращающиеся обстрелы с направления опорных пунктов украинских силовиков пока не позволяют приступить к ремонту, подчеркнули в министерстве строительства ДНР.

Именно поэтому представители министерства угля и энергетики направили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ специальное обращение с просьбой обеспечить прекращение огня с целью восстановления работы Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские подразделения обстреляли окрестности ДФС с нескольких направлений. В результате объект был полностью обесточен, и жители близлежащих населенных пунктов остались без воды.

Депутат КПРФ: Признание Донбасса — вопрос времени

Депутат Государственной думы от КПРФ Казбек Тайсаев уверен, что признание суверенитета народных республик Донбасса неизбежно, и в данный момент стоит вопрос лишь о том, когда именно это произойдет.

Украинская сторона продолжает нарушать условия соглашений, достигнутых участниками контактной группы в рамках минского процесса. Так, ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, осуществлять переброску сил и средств на свои позиции вблизи линии разграничения сторон. Кроме того, Киев намеренно затягивает переговоры по вопросам разведения вооружения и обмена пленными.

В том же случае, если обязательства Украины в рамках минских договоренностей не будут выполняться и дальше, тогда не останется другого выхода, кроме как признать суверенитет народных республик Донбасса, считает Тайсаев. Он также отметил, что КПРФ на партийном уровне признала результаты общенародных референдумов в ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее лидер российской коммунистической партии Геннадий Зюганов на последнем пленарном заседании Госдумы РФ выступил с предложением признать наконец независимость республик Донбасса.

Пятичасовой «марафон» в Зайцево

Согласно информации представителей администрации поселка Зайцево, военнослужащие ВСУ накануне вечером вели интенсивный огонь по территории населенного пункта на протяжении нескольких часов.

Поселок Зайцево, расположенный на северной окраине Горловки, вчера вечером подвергся длительным обстрелам со стороны украинских подразделений. Огонь с направления позиций ВСУ велся в период с 19.00 до 00.00. По данным районной администрации, в ходе обстрелов использовалось тяжелое вооружение и стрелковое оружие, наиболее точная информация пока уточняется. Жители населенного пункта были вынуждены прятаться в подвалах своих домов, добавили представители местных властей.

Данные о возможных пострадавших среди гражданского населения и разрушениях в настоящий момент выясняются. Напомним, накануне замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что под ударами арторудий, танков и минометов ВСУ оказались поселки Зайцево, Нижнеторецкое, Озеряновка, Доломитное и Михайловка, находящиеся в окрестностях Горловки.

ВСУ нанесли 270 тяжелых ударов по ДНР

По данным представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, военнослужащие ВСУ провели обстрелы окрестностей Донецка, Ясиноватой и Горловки, используя крупнокалиберные арторудия и минометы.

За вчерашний вечер и ночь украинские подразделения выпустили по прифронтовым территориям ДНР в общей сложности 270 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, мин калибрами 82 и 120 мм. Таким образом, как подчеркнул источник в ведомстве, интенсивность обстрелов на линии фронта достаточно высокая.

Под ударами оказались западная окраина Донецка — поселки Александровка, Старомихайловка и Трудовские, Ясиноватая и близлежащие поселки Крутая Балка, Спартак и Жабичево, Горловка и поселки Зайцево и Михайловка в ее окрестностях. Киевские силовики также открывали огонь по югу республики — по населенным пунктам Октябрь и Ленинское Новоазовского района ДНР, рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в столичной мэрии сообщали, что в результате ночного обстрела со стороны подразделений ВСУ был частично разрушен жилой дом в Петровском районе на западе Донецка. Кроме того, киевские силовики повредили газовую трубу, оставив жителей региона без газа.