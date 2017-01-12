Глава Минтруда отреагировал на предложение увеличить рабочий день для курильщиков

Москва,12 января. Глава министерства труда Максим Топилин не считает, что идея об увеличении рабочего дня для курильщиков целесообразна. Об этом он заявил сегодня в ходе Гайдаровского форума-2017 «Россия и мир: выбор приоритетов».

Глава Минтруда призвал министерство здравоохранения обратить более пристальное внимание на реформу медицинского страхования, а не трудового законодательства.

«Министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о том, что министерство здравоохранения рассматривает идею увеличения рабочего дня курильщиков в рамках борьбы с табакокурением в России.