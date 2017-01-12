Шойгу обозначил перспективы ракет «Калибр»

Москва, 12 января. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что основу российской группировки носителей высокоточного оружия в 2021 году составят корабли с крылатыми ракетами «Калибр». По его словам, в будущем акцент в стратегическом сдерживании перейдет от ядерного оружия в неядерную плоскость. Глава военного ведомства отметил, что это будет достигнуто, в первую очередь, за счет высокоточных средств поражения.

Как рассказал Шойгу, благодаря этому удастся укрепить меры доверия и снизить уровень международной напряженности. Глава Минобороны также заверил, что потенциал российских стратегических ядерных сил вырастет вчетверо уже к 2021 году, это даст возможность решать задачи неядерного сдерживания в полной мере.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что Россия в настоящее время намерена поддерживать свои войска в состоянии готовности к отражению внешней агрессии, однако не будет втягиваться в гонку вооружений и наращивать объем вооруженных сил.