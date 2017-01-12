Путин и Назарбаев обсудили переговоры по Сирии в Астане

Москва, 12 января. Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре, который состоялся между президентами России и Казахстана в связи с подготовкой международной встречи по вопросам межсирийского урегулирования. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили актуальные вопросы в связи со встречей.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию», — указано в распространенном пресс-службой Кремля сообщении.

Кроме того, в ходе телефонных переговоров президенты России и Казахстана обсудили ряд актуальных вопросов двухстороннего сотрудничества.

Напомним, как сообщала «Национальная служба новостей», столица Казахстана была выбрана в качестве площадки для проведения переговоров между действующими властями Сирии при дипломатическом участии России, и представителями совета сирийской оппозиции, которых поддерживает Турция. К участию к встрече приглашены также представители ООН.