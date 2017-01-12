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Луис Адриано — «мясная» история «Анаконды». Колонка Руслана Мармазова
Спорт

Луис Адриано — «мясная» история «Анаконды». Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 14:38
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Луис Адриано

Луис Адриано собирается променять два Милана, в смысле Милан и «Милан», на Москву и «Спартак». Соответственно, Италию на Россию. А уж с доплатой или без, пусть компетентные специалисты судят. В любом случае, это очень интересно. Не только потому, что межсезонье живет трансферными слухами. Само по себе потенциальное появление одного из самых необычных бразильцев, взлелеянных в недрах донецкого «Шахтера», в составе лидера текущего чемпионата России — событие.

Луческу животворящий

Мне будет крайне любопытно посмотреть, что покажет Луис Адриано еще в одном первенстве без чуткого и мудрого руководства Мирчи Луческу. В Италии, скажем, у него получилось крайне слабо. А ранее, в еще довоенном «Шахтере», — выше всяких ожиданий. Именно на тренере я делаю акцент неслучайно. Луческу смог выстроить ситуацию так, что игрок, который изначально вызывал у трибун исключительно недоумение, в конце концов сумел побить все бомбардирские рекорды «Шахтера».

Мирчи Луческу

Причем до этого самым щедрым на голы донецким форвардом был бразилец Брандао, тоже прошедший путь от «дерева» до «забивалы». Может быть, дело в том, что оба упомянутых игрока — бразильцы? От них зритель традиционно ждет фейерверка финтов, умопомрачительной исполнительской техники и, не дождавшись, впадает в уныние и сквернословит. Будь Луис Адриано и тот же Брандао какими-нибудь норвежцами, так в их действиях с самого начала можно было заподозрить задатки нордической футбольной гениальности. Мол, рослые, таранные, пробивные… Чего еще хотеть-то?

Впрочем, эти парни оставили после себя в «Шахтере» такую статистику, что у самого скучного скептика язык не повернется сказать, что они были плохими игроками и пользу не приносили, тем паче что Адриано забил один из двух важнейших мячей в истории «Шахтера» — в финале Кубка УЕФА 2009 года.

Птичку жалко

Понятно, что тот Адриано, который когда-то объявился в Донецке, и тот, который намерен покорить Москву и помешать своему бывшему наставнику Луческу стать чемпионом России, — суть разные люди. Первый был просто крепким, хотя и несколько несуразным мальчишкой, которого судьба вынесла из фавелы, подумать только, в Донбасс. А второй — матерый уже, лютый, состоявшийся и состоятельный, вполне известный в европейском масштабе игрок — отец семейства и тертый калач. Теперь вопрос только в том, приживется ли он в «мясной» команде, сможет ли предводитель спартаковцев Массимо Каррера использовать Адриано, этот действенный тактический инструмент, так же ловко, как и Мирча Луческу… Проверить это можно только одним способом.

Луис Адриано: «Мясная» история «Анаконды». Колонка Руслана Мармазова

Позвольте рассказать, чем мне запомнилось общение с Луисом Адриано. Все же в «Шахтере» в разные годы побывало две с лишним дюжины бразильцев, но кое-чем он отличался от остальных. Например, телосложением. Будь я скульптор, античных героев с Адриано бы лепил. Таких совершенных и гармоничных атлетов за 10 лет моей работы на посту пресс-атташе «Шахтера» я видел, пожалуй, только двух. Второй — Вячеслав Шевчук.

Луис Адриано из совсем простых парней. Вы думаете, почему бразильские парни так отчаянно стараются заявить о себе, играя в мяч? Хотят со дна выбраться, желательно в приписные богатеи. Чтобы и себя обеспечить, и многолюдные семьи, и детей-внуков по возможности. Опять-таки, почему бразильские футболисты часто одеваются странновато, да еще и навешивают на себя драгоценные украшения с кирпич весом? Это в них вопит былая бедность. Мечтал человек в детстве одеваться, как модный рэпер, таскать на шее золотую цепь, с которой и ротвейлер не сорвется, ездить на машине по дурной цене — смог позволить и набрал этого под самую завязку. Так представьте, какую жесткую, даже страшноватую селекцию проходят бразильцы по дороге к исполнению своих грез!

Как-то Адриано рассказывал историю из своего детства и, честно говоря, она меня впечатлила. Поймали они с друзьями бесхозную курицу, собрались слопать ее в укромном месте. Юный Луис Адриано легкомысленно отвлекся, отошел в сторонку, а когда вернулся, от птички остались только перья и кости. А нечего зевать… Зато это и хорошая школа, где в первую очередь учат выживать, не давать себя в обиду.

Драчка, кличка, дочка

Кстати, случилась лихая история на одних из швейцарских сборов «Шахтера», когда я увидел, что Адриано за неистовый боец в минуту ярости. Во время упражнений зацепились они с нападающим Александром Гладким. В мужских коллективах такое случается, не в шахматы же играют. Схлестнулись, и Адриано отреагировал молниеносно: отбил Гладкому половину физиономии. Луческу, конечно, наорал на драчунов, выгнал с тренировки и, думаю, штрафом высек. А Гладкому пришлось какое-то время приводить себя в порядок: не показывался на людях, пока не стал более-менее узнаваем.

Луис Адриано

Не знаю, кто пришил к Адриано звучную, необычную и агрессивную кличку «Анаконда». Не знаю кто, но это явно остроумный человек, знающий тему. Короче говоря, тут вот ведь какое неудобство: не говорить о кличке не получается. Очень уж яркая, такое в футболе любят и ценят. Но почему она оказалась у Луиса Адриано, не вполне ловко рассказывать с публичной кафедры. Особенно при дамах. А вот если у бразильца со «Спартаком» все срастется, так на презентации журналисты могут и поинтересоваться. Даже интересно, что Адриано ответит.

Если я правильно помню, у футболиста три дочки. Просто пока он был в Донецке, только старшая фигурировала. Это потом близнецы добавились. Скажу вам, первое дите — просто-таки уникальное. Более спокойного ребенка в жизни не видел. Часто перед домашним матчем кто-то из родных или друзей Адриано приносил малютку к раздевалке команды. Как-то принесли ее, стадион взревел, по другому, понятно, поводу, думаю: «Ну все! Испугают ребенка, сейчас орать станет!» И тут дочка форварда… моментально уснула. Мечта родителей.

Скандал и много радости

Теперь о голах. Это ведь они мерило работы форварда, верно? В исполнении Адриано их было порядком. Разных, не всегда виртуозных, но мяч в воротах, значит, гол.

В одном только «Шахтере» он в 128 случаях цинично брал ворота противника, и это в 266 матчах. Чуть больше 2 мячей за матч, что совсем недурно. А если считать сыгранное и забитое еще в «Интернасьонале» из родного Порту-Алегри и в «Милане», то выходит и вовсе 2,4 гола за игру. Далеко не каждый нападающий может такими успехами похвастаться. К тому же Адриано даже если и сам не забивал, то другим помогал. Например, оттягивая на себя не меньше пары защитников противника и освобождая простор для партнеров.

Самых же памятных голов в исполнении Луиса Адриано несколько. Наиболее скандальный из них влетел в ворота датского «Норшеллана» в 2012 году в Лиге чемпионов. Там получился курьезный момент, когда Виллиан отдавал мяч соперникам в стиле «фейр-плей». Адриано же мяч подхватил, пронесся пол поля и забил. Думаю, он просто не разобрался, что стряслось. Однако скандала это не отменило: датчане лютовали. УЕФА дисквалифицировал бразильца на один матч, хотя ничего, кроме неписанных джентльменских кодексов, он не нарушил. К тому же Адриано обязали принять участие в некоем благотворительном мероприятии под флагом УЕФА.

Луис Адриано

Надо заметить, три гола в одном матче Лиги чемпионов — не предел для Адриано. БАТЭ он в 2014 году отгрузил полновесные пять. Всего-то второй случай в истории Лиги чемпионов после Месси. А «покер» в этой же игре стал самым быстрым в наиболее престижном турнире континента — 17 минут. По сумме двух встреч с БАТЭ Луис Адриано отметился и вовсе восемь раз. Думаю, теперь в Борисове бразильцем пугают маленьких вратарей.

Ну и венец творения — гол в ворота бременскому «Вердеру» в стамбульском финале Кубка УЕФА 2009 года. Как же это было здорово, как важно! Отпраздновал свой успех Луис Адриано тоже круто. Побежал к телекамерам изображать комичного пианиста-ломаку. Его еще потом спрашивали, что это было. Оказалось, форвард такого персонажа видел в кино и поспорил с друзьям, что забьет гол в финале и покажет сценку. Каков нахал, да? Но забил же и показал всему миру. В общем, интереснейший типаж вострит лыжи в московский «Спартак». Готовьтесь, открывайте ворота, «Анаконда» вползает в «мясную» историю.

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Руслан Мармазов
#руслан мармазов #мирча луческу #массимо каррера #луис адриано
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