Луис Адриано собирается променять два Милана, в смысле Милан и «Милан», на Москву и «Спартак». Соответственно, Италию на Россию. А уж с доплатой или без, пусть компетентные специалисты судят. В любом случае, это очень интересно. Не только потому, что межсезонье живет трансферными слухами. Само по себе потенциальное появление одного из самых необычных бразильцев, взлелеянных в недрах донецкого «Шахтера», в составе лидера текущего чемпионата России — событие.

Луческу животворящий

Мне будет крайне любопытно посмотреть, что покажет Луис Адриано еще в одном первенстве без чуткого и мудрого руководства Мирчи Луческу. В Италии, скажем, у него получилось крайне слабо. А ранее, в еще довоенном «Шахтере», — выше всяких ожиданий. Именно на тренере я делаю акцент неслучайно. Луческу смог выстроить ситуацию так, что игрок, который изначально вызывал у трибун исключительно недоумение, в конце концов сумел побить все бомбардирские рекорды «Шахтера».

Причем до этого самым щедрым на голы донецким форвардом был бразилец Брандао, тоже прошедший путь от «дерева» до «забивалы». Может быть, дело в том, что оба упомянутых игрока — бразильцы? От них зритель традиционно ждет фейерверка финтов, умопомрачительной исполнительской техники и, не дождавшись, впадает в уныние и сквернословит. Будь Луис Адриано и тот же Брандао какими-нибудь норвежцами, так в их действиях с самого начала можно было заподозрить задатки нордической футбольной гениальности. Мол, рослые, таранные, пробивные… Чего еще хотеть-то?

Впрочем, эти парни оставили после себя в «Шахтере» такую статистику, что у самого скучного скептика язык не повернется сказать, что они были плохими игроками и пользу не приносили, тем паче что Адриано забил один из двух важнейших мячей в истории «Шахтера» — в финале Кубка УЕФА 2009 года.

Птичку жалко

Понятно, что тот Адриано, который когда-то объявился в Донецке, и тот, который намерен покорить Москву и помешать своему бывшему наставнику Луческу стать чемпионом России, — суть разные люди. Первый был просто крепким, хотя и несколько несуразным мальчишкой, которого судьба вынесла из фавелы, подумать только, в Донбасс. А второй — матерый уже, лютый, состоявшийся и состоятельный, вполне известный в европейском масштабе игрок — отец семейства и тертый калач. Теперь вопрос только в том, приживется ли он в «мясной» команде, сможет ли предводитель спартаковцев Массимо Каррера использовать Адриано, этот действенный тактический инструмент, так же ловко, как и Мирча Луческу… Проверить это можно только одним способом.

Позвольте рассказать, чем мне запомнилось общение с Луисом Адриано. Все же в «Шахтере» в разные годы побывало две с лишним дюжины бразильцев, но кое-чем он отличался от остальных. Например, телосложением. Будь я скульптор, античных героев с Адриано бы лепил. Таких совершенных и гармоничных атлетов за 10 лет моей работы на посту пресс-атташе «Шахтера» я видел, пожалуй, только двух. Второй — Вячеслав Шевчук.

Луис Адриано из совсем простых парней. Вы думаете, почему бразильские парни так отчаянно стараются заявить о себе, играя в мяч? Хотят со дна выбраться, желательно в приписные богатеи. Чтобы и себя обеспечить, и многолюдные семьи, и детей-внуков по возможности. Опять-таки, почему бразильские футболисты часто одеваются странновато, да еще и навешивают на себя драгоценные украшения с кирпич весом? Это в них вопит былая бедность. Мечтал человек в детстве одеваться, как модный рэпер, таскать на шее золотую цепь, с которой и ротвейлер не сорвется, ездить на машине по дурной цене — смог позволить и набрал этого под самую завязку. Так представьте, какую жесткую, даже страшноватую селекцию проходят бразильцы по дороге к исполнению своих грез!

Как-то Адриано рассказывал историю из своего детства и, честно говоря, она меня впечатлила. Поймали они с друзьями бесхозную курицу, собрались слопать ее в укромном месте. Юный Луис Адриано легкомысленно отвлекся, отошел в сторонку, а когда вернулся, от птички остались только перья и кости. А нечего зевать… Зато это и хорошая школа, где в первую очередь учат выживать, не давать себя в обиду.

Драчка, кличка, дочка

Кстати, случилась лихая история на одних из швейцарских сборов «Шахтера», когда я увидел, что Адриано за неистовый боец в минуту ярости. Во время упражнений зацепились они с нападающим Александром Гладким. В мужских коллективах такое случается, не в шахматы же играют. Схлестнулись, и Адриано отреагировал молниеносно: отбил Гладкому половину физиономии. Луческу, конечно, наорал на драчунов, выгнал с тренировки и, думаю, штрафом высек. А Гладкому пришлось какое-то время приводить себя в порядок: не показывался на людях, пока не стал более-менее узнаваем.

Не знаю, кто пришил к Адриано звучную, необычную и агрессивную кличку «Анаконда». Не знаю кто, но это явно остроумный человек, знающий тему. Короче говоря, тут вот ведь какое неудобство: не говорить о кличке не получается. Очень уж яркая, такое в футболе любят и ценят. Но почему она оказалась у Луиса Адриано, не вполне ловко рассказывать с публичной кафедры. Особенно при дамах. А вот если у бразильца со «Спартаком» все срастется, так на презентации журналисты могут и поинтересоваться. Даже интересно, что Адриано ответит.

Если я правильно помню, у футболиста три дочки. Просто пока он был в Донецке, только старшая фигурировала. Это потом близнецы добавились. Скажу вам, первое дите — просто-таки уникальное. Более спокойного ребенка в жизни не видел. Часто перед домашним матчем кто-то из родных или друзей Адриано приносил малютку к раздевалке команды. Как-то принесли ее, стадион взревел, по другому, понятно, поводу, думаю: «Ну все! Испугают ребенка, сейчас орать станет!» И тут дочка форварда… моментально уснула. Мечта родителей.

Скандал и много радости

Теперь о голах. Это ведь они мерило работы форварда, верно? В исполнении Адриано их было порядком. Разных, не всегда виртуозных, но мяч в воротах, значит, гол.

В одном только «Шахтере» он в 128 случаях цинично брал ворота противника, и это в 266 матчах. Чуть больше 2 мячей за матч, что совсем недурно. А если считать сыгранное и забитое еще в «Интернасьонале» из родного Порту-Алегри и в «Милане», то выходит и вовсе 2,4 гола за игру. Далеко не каждый нападающий может такими успехами похвастаться. К тому же Адриано даже если и сам не забивал, то другим помогал. Например, оттягивая на себя не меньше пары защитников противника и освобождая простор для партнеров.

Самых же памятных голов в исполнении Луиса Адриано несколько. Наиболее скандальный из них влетел в ворота датского «Норшеллана» в 2012 году в Лиге чемпионов. Там получился курьезный момент, когда Виллиан отдавал мяч соперникам в стиле «фейр-плей». Адриано же мяч подхватил, пронесся пол поля и забил. Думаю, он просто не разобрался, что стряслось. Однако скандала это не отменило: датчане лютовали. УЕФА дисквалифицировал бразильца на один матч, хотя ничего, кроме неписанных джентльменских кодексов, он не нарушил. К тому же Адриано обязали принять участие в некоем благотворительном мероприятии под флагом УЕФА.

Надо заметить, три гола в одном матче Лиги чемпионов — не предел для Адриано. БАТЭ он в 2014 году отгрузил полновесные пять. Всего-то второй случай в истории Лиги чемпионов после Месси. А «покер» в этой же игре стал самым быстрым в наиболее престижном турнире континента — 17 минут. По сумме двух встреч с БАТЭ Луис Адриано отметился и вовсе восемь раз. Думаю, теперь в Борисове бразильцем пугают маленьких вратарей.

Ну и венец творения — гол в ворота бременскому «Вердеру» в стамбульском финале Кубка УЕФА 2009 года. Как же это было здорово, как важно! Отпраздновал свой успех Луис Адриано тоже круто. Побежал к телекамерам изображать комичного пианиста-ломаку. Его еще потом спрашивали, что это было. Оказалось, форвард такого персонажа видел в кино и поспорил с друзьям, что забьет гол в финале и покажет сценку. Каков нахал, да? Но забил же и показал всему миру. В общем, интереснейший типаж вострит лыжи в московский «Спартак». Готовьтесь, открывайте ворота, «Анаконда» вползает в «мясную» историю.