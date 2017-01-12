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Полиция задержала безработную москвичку, стащившую из фургона почти 50 кг сыра
Происшествия

Полиция задержала безработную москвичку, стащившую из фургона почти 50 кг сыра

Сегодня 13:17
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Полиция задержала безработную москвичку, стащившую из фургона почти 50 кг сыра

Москва, 12 января. В Москве безработная женщина вынесла из фургона почти 50 килограмм сыра, сообщили в главном управлении МВД РФ по Москве.

Похитительница воспользовалась морозами и вынесла из фургона, двери которого не были закрыты, шесть головок сыра. Стоит отметить, что каждая такая головка весила порядка восьми килограммов. Инцидент произошел на Новокосинской улице столицы.

«Материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей», — заметили в правоохранительных органах.

Вор был задержан. Им оказалась безработная женщина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выясняют обстоятельства дерзкого похищения «Газели» с колбасой.

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Катерина Тимошенская
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