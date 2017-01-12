Маккейн рассказал, как по заветам Рейгана США могут добиться мира с Россией

Вашингтон, 12 января. Американский сенатор Джон Маккейн уверен, что добиться мирного диалога с Россией можно только с позиции силы, и предлагает использовать для этого приемы, наработанные еще во время советско-американского противостояния, когда президентом был Рональд Рейган. В возможность перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа он не верит.

«Я видел трех президентов — Буша, Клинтона и Обаму, веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным», — объявил 80-летний Маккейн.

Он подчеркнул, что не испытывает никаких сомнений в недружелюбных намерениях Москвы по отношению к США и без сомнения уверен в том, что Россия организовала хакерские атаки во время президентских выборов в США. В интервью Deutsche Welle Маккейн пояснил, что полагает возможным диалог США и России, однако только с позиции принципов 40-го президента США Рональда Рейгана, который сумел добиться доминирования американской внешней политики в эпоху перестройки в СССР.