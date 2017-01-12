Дорожные знаки в Москве начнут уменьшаться к концу января

Москва, 12 января. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит в Москве на нескольких улицах дорожные знаки меньшего размера к концу января, их общее количество будет сокращено, заявили в пресс-службе учреждения.

«К концу января ЦОДД в качестве пилотного проекта установит знаки уменьшенного размера на нескольких улицах. Кроме того, самих знаков станет тоже меньше. Эксперимент пройдет на 5 улицах — они пока еще в проработке», — проинформировали в пресс-службе.

Вот уже полтора года власти Москвы ведут работу по изменению дорожных стандартов — ГОСТ. Например, была изменена длина парковочного места, добавлены определенные информационные таблички. Теперь же решено уменьшить знаки «Остановка запрещена» и «Парковка» с 700х700 мм до 500х500 мм, а знак «Платные услуги» с 700х350 до 500х250.

Уменьшенные знаки, которые будут гораздо лучше гармонировать с архитектурой, вскоре появятся на пяти улицах Москвы.