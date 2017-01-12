NASA опубликовало видео спуска станции Huygens на Титан

Вашингтон, 12 января. NASA опубликовало видео спуска зонда Huygens на Титан. Видео доступно на канале Лаборатории реактивного движения на YouTube.

Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, ролик смонтирован из снимков, полученных аппаратом во время миссии.

Напомним, миссия Cassini-Huygens является совместным проектом НАСА, ЕКА и Итальянского космического агентства. Целью проекта является изучение Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты – Титана. Проект был запущен 15 октября 1997 года.

Ранее сообщалось, что американские ученые нашли жизнь на Марсе и спутнике Сатурна.