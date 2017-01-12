Силуанов успокоил россиян: причин для подорожания водки нет

Москва, 12 января. Никаких оснований для роста цен на водку в России нет. Об этом в четверг заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в ходе Гайдаровского форума.

«Сейчас нет каких-либо оснований говорить об увеличении цены на водку или акцизов», — отметил он.

Что касается повышения акцизов, которое произошло с первого января, Силуанов подчеркнул, что данное решение было принято еще два года назад во время подготовки проекта бюджета.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», минимальная розничная цена на водку может подняться со 190 до 219 рублей за пол-литра. Предполагается, что эти изменения вступят в силу летом.