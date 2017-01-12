Пропагандистская утка: Минобороны ответило на слухи об увеличении группировки ВКС РФ в Сирии

Москва, 12 января. Официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков назвал примитивной пропагандистской «уткой» попытки ряда западных СМИ «забыть» одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы «увеличении военного присутствия России в Сирии».

Генерал-майор также напомнил, что телеканал Foxnews, как и практические все мировые СМИ, сообщал в своих новостях о реализации мероприятий по сокращении группировки российских войск в Сирии. Так, корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входят более 40 летательных аппаратов корабельной авиации и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», с 6 января возвращается в пункт постоянного базирования город Североморск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках плановой ротации на авиабазу «Хмеймим» в Сирии были переброшены четыре российских штурмовика Су-25.