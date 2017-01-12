Старый Новый год — 2017: когда отмечают, история, традиции и гадания, поздравления для SMS
Наступает, так сказать, «дембельский аккорд» затянувшихся новогодних праздников — загадочный и исконно русский Старый Новый год.
Когда в 2017 году наступает Старый Новый год
В XXI веке наступление Старого Нового года отмечают с 13 на 14 января, считается, что эта дата соответствует юлианскому календарю или так называемому «старому стилю». Поэтому в 2017 году Старый Новый год наступит в полночь 14 января.
История празднования Старого Нового года
Новый год в России начали праздновать первого января при Петре Первом, с 1700 года. В то время в европейских странах еще действовал юлианский календарь, введенный еще до нашей эры римским императором Юлием Цезарем. Начало года отсчитывали, как и сейчас, с 1 января, но из-за неточности календаря накапливалось отставание в один день каждые 128 лет, и с каждым веком календарь становился всё менее точным.
Позже в Европе стали жить по григорианскому календарю, где были предусмотрены високосные годы, последние две цифры которых без остатка делились на четыре. В високосные годы был предусмотрен дополнительный день в феврале — 29 февраля, что позволило сделать календарь если не идеальным, то, во всяком случае, гораздо более точным.
Однако Россия шла своим путем и по-прежнему жила «по старинке», по юлианскому календарю, которого придерживалась и Русская православная церковь, определявшая даты всех религиозных праздников (РПЦ сохранила эту традицию и по сей день).
Так продолжалось до Октябрьской революции 1917 года, и уже 26 января 1918 декретом Совнаркома в советской России был законодательно введен григорианский календарь. Таким образом, в 1918 году сразу после 31 января наступало 14 февраля. Однако традиция всё «мерять» по старому и новому стилю сохранилась, с этим связан и обычай отмечать Новый год два раза: с 31 декабря на 1 января и с 13 на 14 января, как это было до революции (тогда Новый год отмечался после Рождества Христова и после окончания Рождественского поста). В настоящее время празднование Старого Нового года является светской неофициальной традицией, полностью лишенной религиозной подоплеки.
Как отмечать Старый Новый год — 2017
В этот день телеканалы, как правило, повторяют новогодние программы, а на столах россиян стоят излюбленные новогодние блюда и напитки: шампанское, оливье, селедка под шубой, крабовый салат, мандарины и бутерброды с красной икрой.
Поскольку 2017 год — это по Восточному календарю год Огненного красного петуха, в нарядах и украшении дома и стола желательны яркие цвета.
Также уместны фейерверки, хлопушки, яркие гирлянды, но, используя их для создания праздничного настроения, не стоит забывать о правилах противопожарной безопасности.
Славянские обычаи на Старый Новый год
Старый Новый год приходится на зимние Святки — период с Рождественского сочельника (вечер 6 января) до Крещения 19 января. В это время на Руси было принято весело проводить время, колядовать, устраивать посиделки, катания на санях, качели, кулачные бои и т.д.
На Святки среди девушки любили погадать, и церковь относилась к этой древней традиции достаточно снисходительно. Старый Новый год также считался одним из самых удачных для гаданий, ведь вечер 13 января — это так называемый Васильев вечер или Щедрец, считавшийся наиболее удачным временем для заглядывания в потусторонний мир.
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Поздравления на Старый Новый год — 2017 для SMS и статусов в соцсетях
***
Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только всё доели —
Празднует опять народ.
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.
Денег — полными мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Добрый Старый Новый год!
***
Мандарины съедены,
И вино распито,
Но шампанским все фужеры
Снова вдруг налиты.
Снова праздник у ворот —
Здравствуй, Старый Новый год!
С ним мы всех вас поздравляем
Счастья много вам желаем!
***
Не такой уж он и старый,
Этот Старый Новый год!
На 14 денечков
От собрата отстает.
Повторить мы снова сможем
Новогодние гулянья,
Я желаю много счастья
Без такого опозданья!
***
Новый год — чудесный праздник,
Ну, а в Старый Новый год
Пожелать хотим вам снова
Радости на год вперед!
Пусть удачи будет много,
Денег — чтоб не сосчитать,
Жить вам — счастливо и долго,
И печалей вам не знать!