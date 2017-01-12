Старый Новый год — 2017: когда отмечают, история, традиции и гадания, поздравления для SMS

Наступает, так сказать, «дембельский аккорд» затянувшихся новогодних праздников — загадочный и исконно русский Старый Новый год.

Когда в 2017 году наступает Старый Новый год

В XXI веке наступление Старого Нового года отмечают с 13 на 14 января, считается, что эта дата соответствует юлианскому календарю или так называемому «старому стилю». Поэтому в 2017 году Старый Новый год наступит в полночь 14 января.

История празднования Старого Нового года

Новый год в России начали праздновать первого января при Петре Первом, с 1700 года. В то время в европейских странах еще действовал юлианский календарь, введенный еще до нашей эры римским императором Юлием Цезарем. Начало года отсчитывали, как и сейчас, с 1 января, но из-за неточности календаря накапливалось отставание в один день каждые 128 лет, и с каждым веком календарь становился всё менее точным.

Позже в Европе стали жить по григорианскому календарю, где были предусмотрены високосные годы, последние две цифры которых без остатка делились на четыре. В високосные годы был предусмотрен дополнительный день в феврале — 29 февраля, что позволило сделать календарь если не идеальным, то, во всяком случае, гораздо более точным.

Однако Россия шла своим путем и по-прежнему жила «по старинке», по юлианскому календарю, которого придерживалась и Русская православная церковь, определявшая даты всех религиозных праздников (РПЦ сохранила эту традицию и по сей день).

Так продолжалось до Октябрьской революции 1917 года, и уже 26 января 1918 декретом Совнаркома в советской России был законодательно введен григорианский календарь. Таким образом, в 1918 году сразу после 31 января наступало 14 февраля. Однако традиция всё «мерять» по старому и новому стилю сохранилась, с этим связан и обычай отмечать Новый год два раза: с 31 декабря на 1 января и с 13 на 14 января, как это было до революции (тогда Новый год отмечался после Рождества Христова и после окончания Рождественского поста). В настоящее время празднование Старого Нового года является светской неофициальной традицией, полностью лишенной религиозной подоплеки.

Как отмечать Старый Новый год — 2017

В этот день телеканалы, как правило, повторяют новогодние программы, а на столах россиян стоят излюбленные новогодние блюда и напитки: шампанское, оливье, селедка под шубой, крабовый салат, мандарины и бутерброды с красной икрой.

Поскольку 2017 год — это по Восточному календарю год Огненного красного петуха, в нарядах и украшении дома и стола желательны яркие цвета.

Также уместны фейерверки, хлопушки, яркие гирлянды, но, используя их для создания праздничного настроения, не стоит забывать о правилах противопожарной безопасности.

Славянские обычаи на Старый Новый год

Старый Новый год приходится на зимние Святки — период с Рождественского сочельника (вечер 6 января) до Крещения 19 января. В это время на Руси было принято весело проводить время, колядовать, устраивать посиделки, катания на санях, качели, кулачные бои и т.д.

На Святки среди девушки любили погадать, и церковь относилась к этой древней традиции достаточно снисходительно. Старый Новый год также считался одним из самых удачных для гаданий, ведь вечер 13 января — это так называемый Васильев вечер или Щедрец, считавшийся наиболее удачным временем для заглядывания в потусторонний мир.

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Поздравления на Старый Новый год — 2017 для SMS и статусов в соцсетях

***

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели —

Празднует опять народ.

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь.

Денег — полными мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Добрый Старый Новый год!

***

Мандарины съедены,

И вино распито,

Но шампанским все фужеры

Снова вдруг налиты.

Снова праздник у ворот —

Здравствуй, Старый Новый год!

С ним мы всех вас поздравляем

Счастья много вам желаем!

***

Не такой уж он и старый,

Этот Старый Новый год!

На 14 денечков

От собрата отстает.

Повторить мы снова сможем

Новогодние гулянья,

Я желаю много счастья

Без такого опозданья!

***

Новый год — чудесный праздник,

Ну, а в Старый Новый год

Пожелать хотим вам снова

Радости на год вперед!

Пусть удачи будет много,

Денег — чтоб не сосчитать,

Жить вам — счастливо и долго,

И печалей вам не знать!