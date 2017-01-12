Шойгу объявил, что Россия не станет принимать участие в гонке вооружений

Москва, 12 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в настоящее время Россия намерена поддерживать свои войска в состоянии готовности к отражению внешней агрессии, однако не будет наращивать объем вооруженных сил и втягиваться в гонку вооружений. Такое заявление он сделал в ходе лекции для руководства Минобороны на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».

Основной темой лекции была социальная забота о военнослужащих со стороны государства. Шойгу подчеркнул, что вопросы обеспечения государством базовых жизненных потребностей военнослужащих и офицеров также оказывают существенное влияние на боеспособность всех Вооруженных сил.

«Важнейшим условием обеспечения боеспособности Вооруженных Сил является готовность личного состава выполнять поставленные задачи в сложной обстановке», — подчеркнул Шойгу.

В ходе выступления министр сообщил о выполнении плановых обязательств по предоставлению жилья военнослужащим: с 2012 года квартиры получили около 364 тысяч семей военных.