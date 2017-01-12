Бойцы ЗВО вместе с МЧС России потушили «пожар» на военном объекте

Санкт-Петербург, 12 января. В Западном военном округе прошли совместные учения по ликвидации пожара в Сертоловском учебном центре.

По легенде учений в парке боевых машин произошел крупный пожар. Бойцы подразделения совместно с пожарными МЧС оперативно эвакуировали технику, которая для усложнения задачи была загружена условным боекомплектом. Возгорания техники допущено не было. Территория парка была оцеплена, после чего противопожарные расчеты локализовали огонь и ликвидировали возгорание. По результатам учений действия военнослужащих и пожарных получили положительную оценку.