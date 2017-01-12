Бомбардировщики ВКС РФ вернулись из Сирии в Россию

Москва, 12 января. Шесть бомбардировщиков Су-24 уже переброшены с сирийской авиабазы «Хмеймим» в Россию, в ближайшее время из Сирии в РФ другие летательные аппараты, заявил представителям СМИ спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На территорию Российской Федерации с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24», — заявил журналистам Конашенков.

В самое ближайшее время с территории Сирийской Арабской Республики будут выведены другие летательные аппараты. В Россию вернется также летный и инженерно-технический состав.