Москва, 12 января. Официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что в рамках плановой ротации на авиабазу «Хмеймим» в Сирийской республике были переброшены четыре российских штурмовика Су-25. Так он ответил на заявление телеканала FoxNews об «увеличении военного присутствия России в Сирии».

По словам генерал-майора, самолеты оборудованы прицельным комплексом и современными навигационными системами.

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Напомним, ранее официальный представитель Пентагона заявил, что никаких жалоб от коллег из России на координацию действий в рамках «горячей линии» по Сирии военные США не получали.