«Ангарский маньяк» рассказал о новых убийствах в обмен на сигареты

Иркутск, 12 января. Оперативники и следователи, работающие над делом «ангарского маньяка» приносят ему сигареты и необходимые в быту предметы, сообщил источник ФАН, близкий к расследованию.

По словам источника, экс-милиционера, отбывающего наказание за убийство 22 женщин, не навещают друзья и близкие, он не получает никаких передач с воли. При этом собеседник ФАН отметил, что такое отношение правоохранителей к Попкову способствует тому, что маньяк в подробностях рассказывает о совершенных им убийствах.

Всего преступник рассказал о 59 новых эпизодах. Его показания подтверждаются и ранее нераскрытыми делами, регистрируются и новые преступления, после того как следователи находят останки жертв в местах, указанных убийцей.