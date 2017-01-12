Ученые разделили любителей селфи на три вида

Вашингтон, 12 января. Американские ученые рассказали, почему люди любят делать селфи. По мнению ученых из Университета имени Бригама Янга, специалисты делают селфи по различным причинам. В зависимости от этих факторов любителей фотографировать себя можно разделить на три группы.

Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, первая группа людей предпочитает фотографироваться, чтобы показать снимки своим подписчикам в социальных сетях. Они гордятся разнообразием своей жизни. Вторые – делают пресловутые снимки из ванных комнат и спален. Они фотографируются для самих себя. Люди из этой группы не ищут одобрения у знакомых.

Третьи являются смесью первых двух групп. В основном в группу входят публичные персоны, которые постоянно на виду.

Как ранее писал «Индикатор», ученые заставили молекулы «делать селфи».