Джордж Мартин анонсировал выход завершающей части «Песни льда и пламени»

Лондон, 12 января. Популярный писатель Джордж Мартин заявил, что завершающая часть саги «Песнь льда и пламени» выйдет в этом году.

Мартин признался, что завершающая часть «Ветра зимы» еще не закончена, но он «добился прогресса». Писатель предположил, что книга выйдет уже в этом году.

«Но, эй, я думал то же самое в прошлом году», — иронично заметил автор романа.

Книга «Ветра зимы» должна стать завершающей шестой частью саги «Песнь льда и пламени». По ее мотивам снимается известный сериал «Игра престолов». Стоит отметить, что пятая часть «Танец с драконами» вышла в июле 2011 года.

Ранее в СМИ просочилась информация, что в новом сезоне «Игры престолов» вернется один из погибших героев. Отмечается, что будет один из членов семьи Старк.