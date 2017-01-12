Взболтать, но не смешивать: автором «компромата» на Трампа оказался британский шпион

Вашингтон, 12 января. Автором скандального сообщения про «компромат», который якобы имеется у России на Дональда Трампа, оказался бывший агент британской разведки МИ-6 Кристофер Стил.

Согласно предварительным данным, 52-летний экс-шпион, который в настоящее время является директором расположенной в Лондоне компании Orbis Business Intelligence Ltd, передал документы противникам Трампа в Демократической и Республиканской партиях во время президентской гонки в США.

Позже представители американских спецслужб добавили к этим документам две строго засекреченные страницы, в которых говорится о российских хакерских атаках. В документах также утверждается, что «российские агенты» имеют доказательства непристойного поведения Трампа сексуального характера, которое имело место в номере отеля, но никаких конкретных деталей приведено не было.

Представитель Стила заявил американскому изданию Wall Street Journal, что не станет комментировать ситуацию, чтобы не спекулировать на данной теме.

Как сообщает Газета.Ru, сам Трамп назвал сообщение о имеющемся на него компромате фабрикацией. Глава нацразведки США Джеймс Клэппер заявил, что обсудил с Трампом этот инцидент.