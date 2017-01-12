Минобороны РФ продолжит уничтожение химического оружия

Ижевск, 12 января. На специальном объекте в Удмуртии возобновился процесс уничтожения химического оружия.

С 12 января на объекте «Кизнер» возобновился процесс утилизации химоружия. На данный момент Россия уничтожила более 96 процентов запасов отравляющих веществ, а это почти 39 тысяч тонн. В процессе были задействованы семь объектов по утилизации, шесть из них уже завершили свою работу и на них проходят мероприятия по выводу из эксплуатации. Все оборудование, здания и территория, имевшие контакт с отравляющими веществами, будут приведены в безопасное состояние. После получения сертификатов готовности на объектах откроются новые производства.