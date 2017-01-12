Два человека погибли в тройном ДТП под Ростовом

Ростов-на-Дону, 12 января. Страшная авария произошла в Ростовской области: два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, ДТП случилось сегодня утром на трассе Ростов — Волгодонск.

Согласно приведенной информации, Renault Logan, водитель которого не справился с управлением при обгоне, столкнулся с микроавтобусом Ford и грузовой «Газелью». От сильного удара два человека получили смертельные травмы, еще трое пострадали — все они находились в Renault .

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщало агентство Ura.ru, накануне вечером троллейбус сбил челябинку, переходившую дорогу на зеленый свет.