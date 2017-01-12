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Древние укры атакуют: зачем Киеву рейдерский захват Ильи Муромца
Украина

Древние укры атакуют: зачем Киеву рейдерский захват Ильи Муромца

Сегодня 13:12
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Культурное рейдерство: зачем Киев сделал Илью Муромца украинцем

Украинских чиновников уличили в намеренном изменении места рождения русского богатыря Ильи Муромца, сообщает украинское издание «Вести». Это своего рода мифологическая экспансия или культурное рейдерство, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

Напомним, согласно общепринятой версии, древнерусский богатырь Илья Муромец родился в деревне Карачарово, что неподалеку от города Мурома Владимирской области. Однако в украинском министерстве обороны уверены, что родиной героя является город Моровск под Черниговом. Ранее населенный пункт назывался Муромском.

«Для создания нового государства необходима новая мифология — это азы строительства любого нового этноса, государства или квазигосударства. И все 23 года независимости Украина радует ученых России и всего мира новыми, потрясающими историческими гипотезами: египтяне ведут свой род от древних украинцев, Черное море выкопано украинцами, новгородский князь Владимир стал киевским и так далее. Однако самое интересное в том, что теперь и мифология выдается за реальную историю Украины. При этом новейшая история также подвергается реконструкции: бойцы УПА (признана экстремистской в России. — Прим. РФ) из пособников нацистов становятся борцами за свободу. Что касается Ильи Муромца, то Украине нужны герои с позитивной репутацией, известные каждому ребенку. Можно бесконечно рассказывать подрастающему поколению о том, что Степан Бандера великий, но для него это пустой звук. А Илья Муромец — это такой архетип, образ богатыря, которого Киеву просто необходимо присвоить себе. Тем самым Украина пытается подтвердить существование тех самых древних укров», — уверен политолог.

Культурное рейдерство: зачем Киев сделал Илью Муромца украинцем

Издание же предполагает, что правки мифа об Илье Муромце связаны с предстоящей премьерой украинского фильма о супергероях «Сторожевая застава», который снимался под эгидой Госкино. В картине утверждается, что русские богатыри на самом деле родились на территории Украины.

«На Украине есть свои герои, но они выглядят достаточно блекло и проблемно. Взять того же казака Мамая, которого, скорее, можно назвать злым колдуном и которому очень сложно приписать какие-то позитивные черты. Он ведь больше похож на отрицательного персонажа, а изменение истории богатыря Муромца — попытка в том числе ответить на культурную экспансию «страны-оккупанта», в Киеве об этом прямо говорят. Напомню, весь мультипликационный цикл про Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича украинские дети смотрят с удовольствием, потому что подобного продукта на Украине нет. Вот и пытаются в Киеве написать свою историю, объясняя, что один из троих героев — украинец, потому что он самый старший и самый умный. Вот такое вот культурное рейдерство», — заключает эксперт.

Культурное рейдерство: зачем Киев сделал Илью Муромца украинцем

Стоит отметить, что больше всего над правками «Википедии» трудились сотрудники Минобороны, Верховной рады, Госспецсвязи и секретариата правительства Украины. Исправления можно найти в российском, украинском и английском сегменте «Википедии».

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Сергей Чемеков
#александр асафов #илья муромец
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