Дерзких похитителей «Газели» с колбасой ищут в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 января. Обстоятельства дерзкого похищения «Газели» с колбасой выясняют сотрудники петербургской полиции. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила 1,4 млн рублей.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального главка МВД, машину с колбасными изделиями угнали от дома 34, корпус 16, по Дунайскому проспекту. Инцидент произошел минувшей ночью 11 января.

О краже полицейским сообщил несчастный водитель «Газели». По словам сотрудника одной из оптовых компаний города, в кузове автомобиля находились стояли холодильники с колбасами и выставочное оборудование.

Сейчас правоохранители ведут розыск злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.