Топилин обрисовал перспективу повышения пенсионного возраста в 2017 году

Москва, 12 января. Решения о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году не будет. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Глава ведомства ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в новом году риск повышения пенсионного возраста.

По словам министра, в 2017 году этого не произойдет. Он также рассказал, что Минтруда участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок. Оно идет под руководством экс-главы Минфина Алексея Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста. Топилин не стал раскрывать детали, но заметил, что дискуссия о внесении изменений в пенсионное законодательство идет давно.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в 2017 году повышения пенсионного возраста не будет. На данный момент в РФ мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.