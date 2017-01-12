Ирак: террористы ИГ использовали боевые беспилотники под Мосулом

Мосул, 12 января. Террористы «Исламского государства» применили против сил международной коалиции в Ираке вооруженные беспилотники, использовав коммерчески доступные телеуправляемые дроны в качестве оружия. Они используют самое различное вооружение.

«Они используют небольшие дроны с небольшим боезарядом, который сбрасывается на нас», — рассказал Agence France-Presse полковник ВС США Джон Сильвия, отметив, что гранат достаточно для совершения террористических актов с непредсказуемым числом жертв.

Войска, участвующие в боях за Мосул, сумели уничтожить значительную часть дронов-террористов прежде, чем те смогли сбросить свой смертоносный груз, однако те из них, что смогли прорваться через зенитное заграждение, атаковали иракские войска. Погибло несколько военнослужащих.

Напомним, не так давно в Пентагоне признали ответственность за гибель мирных лиц в Сирии и Ираке. Как сообщало агентство Ura.ru, в результате действий американских военных в ходе операций против ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ) погибли не менее 188 мирных жителей.