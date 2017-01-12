Российского космонавта Викторенко госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии

Москва, 12 января. Российский космонавт Александр Викторенко в четверг был экстренно госпитализирован в Москве после резкого ухудшения здоровья. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ему назначен курс длительной интенсивной терапии.

Как сообщает Life, около года назад у Викторенко было диагностировано серьезное заболевание, однако космонавт тогда не стал обращаться за медицинской помощью. На днях его состояние резко ухудшилось.

Отметим, что 69-летний Викторенко является летчиком-испытателем третьего класса, космонавтом первого класса и имеет звание Героя Советского Союза. За свою карьеру он совершил четыре экспедиции к станции «Мир» и произвел шесть выходов в открытый космос.